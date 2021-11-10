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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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В Україні затвердили порядок погашення боргів по пенсіях жителям ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, передає кореспондент УНН.

В Україні затвердили порядок погашення боргів по пенсіях жителям ОРДЛО

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, пенсійні виплати за минулі періоди, зокрема нараховані на виконання рішень суду, проводяться отримувачам пенсій та щомісячного прожиткового утримання за окремою програмою, яка передбачена у бюджеті Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету.

Зазначається, що для реалізації проекту необхідно додатково 6,1 млрд грн.

Окрім того, повідомляється, що станом на квітень 2021 року в Пенсійному фонді обліковується 76, 7 млрд грн пенсійних виплат за минулі періоди, не виплачених пенсіонерам із числа внутрішньо переміщених осіб, яких не взято на облік на контрольваній Україною території. У разі звернення їх до органів ПФУ витрати потрібно буде передбачити в наступних бюджетних періодах.

Деталі

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомляла, що жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 мільярдів гривень пенсій.

Українські Національні Новини

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