В Украине утвердили порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО

Детали

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, пенсионные выплаты за прошлые периоды, в частности начисленные на исполнение решений суда, проводятся получателям пенсий и ежемесячного прожиточного содержания по отдельной программе, которая предусмотрена в бюджете Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета.

Отмечается, что для реализации проекта необходимо дополнительно 6,1 млрд грн.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде учитывается 76,7 млрд грн пенсионных выплат за прошлые периоды, не выплаченных пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которых не взято на учет на подконтрольной Украине территории. В случае обращения их в органы ПФУ расходы нужно будет предусмотреть в следующих бюджетных периодах.

Детали

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщала, что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 миллиардов гривен пенсий.