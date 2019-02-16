В України затримали іноземця зі списку Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час спроби покинути територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Відзначається, що чоловік розшукується Молдовою за незаконний обіг наркотичних речовин.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Кучурган" затримали громадянина Туреччини, який перебував у розшуку Інтерполу за незаконний обіг наркотиків.
Раніше, на кордоні з Україною правоохоронці Словаччини затримали українця, який знаходився у розшуку Інтерполу.
Як повідомляв УНН, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники затримали громадянина Єгипту, який перебував у міжнародному розшуку.