В Украине задержали иностранца из списка Интерпола

Отмечается, что человек разыскивается Молдовой за незаконный оборот наркотических веществ.



Напомним, в пункте пропуска "Кучурган" задержали гражданина Турции, который находился в розыске Интерпола за незаконный оборот наркотиков.



Ранее, на границе с Украиной правоохранители Словакии задержали украинца, который находился в розыске Интерпола.



Как сообщал УНН, в Международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске.