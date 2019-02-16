В Украине задержали иностранца из списка Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. При попытке покинуть территорию Украины был задержан гражданин Республики Молдова, который находится в розыске Интерпола. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что человек разыскивается Молдовой за незаконный оборот наркотических веществ.
Напомним, в пункте пропуска "Кучурган" задержали гражданина Турции, который находился в розыске Интерпола за незаконный оборот наркотиков.
Ранее, на границе с Украиной правоохранители Словакии задержали украинца, который находился в розыске Интерпола.
Как сообщал УНН, в Международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске.