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В Україні затримали членів злочинного угрупування, підозрюваних у скоєні резонансних злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На території шести регіонів України одночасно було проведено більше 60 обшуків, та затримано п’ятьох активних членів угруповання, основною якого метою була дестабілізація криміногенної ситуації в Україні. Про це сьогодні, 26 грудня, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

В Україні затримали членів злочинного угрупування, підозрюваних у скоєні резонансних злочинів

За словами голови Нацполіції, операція із викриття цієї злочинної організації була проведена за участі працівників Національної поліції України, СБУ та військової прокуратури.

“На території шести регіонів України одночасно було проведено більше 60 обшуків, та затримано п’ятьох активних членів угруповання. Організатора затримано на території Румунії, де він переховувався, використовуючи фальшиві документи”, ‑ зазначив С. Князєв.

Очільник Національної поліції повідомив, що наразі зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєні декількох резонансних кримінальних правопорушеннях. Серед них убивства на замовлення, нанесення тілесних ушкоджень, викрадення людей та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами.

Відносно п’яти підозрюваних обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. До Румунії каналами Інтерполу направлено запит на екстрадицію організатора угрупування, ще одного учасника оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, правоохоронці цього року виявили 321 факт торгівлі людьми.

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