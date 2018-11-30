В Україні зареєстрували ще один випадок захворювання на правець
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні зареєстрований 17-й випадок захворювання на правець з початку року. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.
“Ще одна дитина в Україні захворіла правцем. З початку року це вже 17-й випадок правця в Україні”, — йдеться у повідомленні.
У МОЗ нагадали, що правець — дуже небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. При цьому смертність від нього сягає 70%.
“А єдиний спосіб запобігти правцю — вакцинація”, — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, в умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розпорядилося посилити моніторинг стану навколишнього середовища на територіях, в яких введений цей стан.