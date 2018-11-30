В Украине зарегистрировали еще один случай заболевания столбняком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине зарегистрирован 17-й случай заболевания столбняком с начала года. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
“Еще один ребенок в Украине заболел столбняком. С начала года это уже 17-й случай столбняка в Украине”, — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что столбняк — очень опасное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. При этом смертность от него достигает 70%.
“А единственный способ предотвратить столбняка — вакцинация”, — отметили в ведомстве.
Напомним, в условиях военного положения Министерство охраны здоровья (Минздрав) распорядилось усилить мониторинг состояния окружающей среды на территориях, где введено это состояние.