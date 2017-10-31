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В Україні запустили чат-бота для заповнення е-декларацій

В Україні запустили чат-бота для заповнення е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Чат-бота, який допоможе чиновникам заповнити е-декларації, запустила в Україні громадська організація "Антикорупційний штаб". Бота назвали Держслужбовець Тарас, передає УНН із посиланням на прес-службу ГО.

“За рік загальна кількість декларацій, що потрапили у робочий моніторинг нашої організації перевищила одну тисячу і дуже багато з них містять дрібні помилки, які формально є порушенням вимог до заповнення електронних декларацій, але імовірніше, що це банальна неуважність або нерозуміння закону”, — зазначив аналітик ГО Антикорупційний штаб Антон Марчук.

За даними ГО, рік назад, протягом першої хвилі декларування, свої електронні декларації подали більше 100 000 посадовців, від Президента України і народних депутатів, до суддів і прокурорів. Чат-бот створений для того, щоб спростити процес подачі декларацій, оптимізувати час їх заповнення, а також зменшити кількість помилок у документі.

“На сьогоднішній день кількість декларантів зросла в порівняння з першою хвилею до 700 тис. людей. Ми впевнені, що кожен українець має друзів та знайомих, яким потрібно подавати декларацію, тож може порекомендувати цей інструмент”, — додала голова ГО Антикорупційний штаб Галина Янченко.

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У ГО відзначили, що поки Держслужбовець Тарас дозволяє перевірити, чи належите ви до суб’єктів декларування, але вже найближчим часом до функцій буде додана покрокова інструкція із заповнення е-декларації, а також ряд додаткових корисних порад. Зокрема, чат-бот надсилатиме повідомлення з нагадуваннями про терміни подачі декларацій, шляхи отримання і уточнення інформації, необхідної для заповнення документу, тощо.

“Держслужбовець Тарас допоможе правильно заповнити декларацію і таким чином покращить якість документів для їх подальшої фахової перевірки. Проект реалізується за підтримки Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 вересня 2016 року вважається офіційним початком роботи системи електронного декларування. Відповідно до рішення НАЗК (від 18 серпня 2016 р. № 1) суб’єкти декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, мали подати свої декларації за 2015 рік до 30 жовтня 2016 року.

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