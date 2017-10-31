В Украине запустили чат-бота для заполнения э-деклараций

"За год общее количество деклараций, попавших в рабочий мониторинг нашей организации превысило одну тысячу и очень многие из них содержат мелкие ошибки, которые формально является нарушением требований к заполнению электронных деклараций, но вероятнее, что это банальная невнимательность или непонимание закона", - отметил аналитик ОО Антикоррупционный штаб Антон Марчук.

По данным ОО, год назад, в течение первой волны декларирования, свои электронные декларации подали более 100 000 должностных лиц, от Президента Украины и народных депутатов, в судей и прокуроров. Чат-бот создан для того, чтобы упростить процесс подачи деклараций, оптимизировать время их заполнения, а также уменьшить количество ошибок в документе.

"На сегодняшний день количество декларантов возросло в сравнении с первой волной до 700 тыс. человек. Мы уверены, что каждый украинец имеет друзей и знакомых, которым нужно подавать декларацию, поэтому могут порекомендовать этот инструмент", - добавила председатель ОО Антикоррупционный штаб Галина Янченко.

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В ОО отметили, что пока Госслужащий Тарас позволяет проверить, относитесь ли вы к субъектам декларирования, но уже в ближайшее время к функциям будет добавлена ​​пошаговая инструкция по заполнению электронной декларации, а также ряд дополнительных полезных советов. В частности, чат-бот отправляет сообщение с напоминаниями о сроках подачи деклараций, пути получения и уточнения информации, необходимой для заполнения документа и тому подобное.

"Госслужащий Тарас поможет правильно заполнить декларацию и таким образом улучшит качество документов для их дальнейшей профессиональной проверки. Проект реализуется при поддержке Антикоррупционной Инициативы ЕС в Украине (EUACI)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 сентября 2016 года считается официальным началом работы системы электронного декларирования. Согласно решению НАПК (от 18 августа 2016 года № 1) субъекты декларирования, занимающие ответственное и особо ответственное положение, должны подать свои декларации 2015 года до 30 октября 2016 года.