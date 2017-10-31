В Украине запустили чат-бота для заполнения э-деклараций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37965 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101528 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154856 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115748 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116124 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112324 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Украине запустили чат-бота для заполнения э-деклараций

В Украине запустили чат-бота для заполнения э-деклараций

Киев  •  УНН

 • 19149 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Чат бота, который поможет чиновникам заполнить э-декларации, запустила в Украине общественная организация "Антикоррупционный штаб". Бота назвали Госслужащий Тарас, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГО.

"За год общее количество деклараций, попавших в рабочий мониторинг нашей организации превысило одну тысячу и очень многие из них содержат мелкие ошибки, которые формально является нарушением требований к заполнению электронных деклараций, но вероятнее, что это банальная невнимательность или непонимание закона", - отметил аналитик ОО Антикоррупционный штаб Антон Марчук.

По данным ОО, год назад, в течение первой волны декларирования, свои электронные декларации подали более 100 000 должностных лиц, от Президента Украины и народных депутатов, в судей и прокуроров. Чат-бот создан для того, чтобы упростить процесс подачи деклараций, оптимизировать время их заполнения, а также уменьшить количество ошибок в документе.

"На сегодняшний день количество декларантов возросло в сравнении с первой волной до 700 тыс. человек. Мы уверены, что каждый украинец имеет друзей и знакомых, которым нужно подавать декларацию, поэтому могут порекомендовать этот инструмент", - добавила председатель ОО Антикоррупционный штаб Галина Янченко.

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В ОО отметили, что пока Госслужащий Тарас позволяет проверить, относитесь ли вы к субъектам декларирования, но уже в ближайшее время к функциям будет добавлена ​​пошаговая инструкция по заполнению электронной декларации, а также ряд дополнительных полезных советов. В частности, чат-бот отправляет сообщение с напоминаниями о сроках подачи деклараций, пути получения и уточнения информации, необходимой для заполнения документа и тому подобное.

"Госслужащий Тарас поможет правильно заполнить декларацию и таким образом улучшит качество документов для их дальнейшей профессиональной проверки. Проект реализуется при поддержке Антикоррупционной Инициативы ЕС в Украине (EUACI)", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 сентября 2016 года считается официальным началом работы системы электронного декларирования. Согласно решению НАПК (от 18 августа 2016 года № 1) субъекты декларирования, занимающие ответственное и особо ответственное положение, должны подать свои декларации 2015 года до 30 октября 2016 года.

Украинские Национальные Новости

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