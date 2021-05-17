В Україні запустили автоматичну реєстрацію бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні запустили автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців. Про це сказав заступник міністра юстиції з питань цифровізації Сергій Орлов під час виступу на Diia Summit, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні разом з Мінцифрою і нашими міжнародними партнерами ми робимо цей революційний крок запускаємо автоматичну реєстрацію ФОП в Україні. Тепер сама реєстрація займатиме всього кілька секунд, всі необхідні перевірки автоматизовано, а дані потрапляють напряму до реєстру”, — сказав Орлов.
Деталі
Зі слів заступника міністра, саме такі послуги як автоматична реєстрація ФОП мають стати новим цифровим стандартом в Україні.
“Ми вже вийшли з бета-тесту, і кожен бажаючий може залучитись до цього процесу і здійснити реєстрацію ФОП власноруч, отримавши цю послугу”, — додав він.
Що було раніше
У Мінцифри в січні анонсували низку нових цифрових продуктів у “Дії”. Серед них — автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.
Доповнення
“Дія” функціонує як портал — онлайн-сервіс державних послуг — та застосунок з електронними документами, та даними про людину з реєстрів. На порталі доступно кілька десятків послуг. Повний перелік — тут.
З початку 2021 року в Україні планувався повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в систему МОЗ eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.