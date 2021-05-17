В Україні запустили автоматичну реєстрацію бізнесу

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“Сьогодні разом з Мінцифрою і нашими міжнародними партнерами ми робимо цей революційний крок запускаємо автоматичну реєстрацію ФОП в Україні. Тепер сама реєстрація займатиме всього кілька секунд, всі необхідні перевірки автоматизовано, а дані потрапляють напряму до реєстру”, — сказав Орлов.

Деталі

Зі слів заступника міністра, саме такі послуги як автоматична реєстрація ФОП мають стати новим цифровим стандартом в Україні.

“Ми вже вийшли з бета-тесту, і кожен бажаючий може залучитись до цього процесу і здійснити реєстрацію ФОП власноруч, отримавши цю послугу”, — додав він.

Що було раніше

У Мінцифри в січні анонсували низку нових цифрових продуктів у “Дії”. Серед них — автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.

Доповнення

“Дія” функціонує як портал — онлайн-сервіс державних послуг — та застосунок з електронними документами, та даними про людину з реєстрів. На порталі доступно кілька десятків послуг. Повний перелік — тут.



З початку 2021 року в Україні планувався повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в систему МОЗ eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.