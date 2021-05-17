В Украине запустили автоматическую регистрацию бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине запустили автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей. Об этом сказал заместитель министра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов во время выступления на Diia Summit, передает корреспондент УНН.
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“Сегодня вместе с Минцифрой и нашими международными партнерами мы делаем этот революционный шаг запускаем автоматическую регистрацию ФЛП в Украине. Теперь сама регистрация будет занимать всего несколько секунд, все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр”, — сказал Орлов.
Детали
По словам заместителя министра, именно такие услуги как автоматическая регистрация ФЛП должны стать новым цифровым стандартом в Украине.
“Мы уже вышли из бета-теста, и каждый желающий может присоединиться к этому процессу и осуществить регистрацию ФЛП собственноручно, получив эту услугу”, — добавил он.
Что было раньше
В Минцифры в январе анонсировали ряд новых цифровых продуктов в “Дие”. Среди них — автоматическая регистрация бизнеса — автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн.
Дополнение
“Дия” функционирует как портал — онлайн-сервис государственных услуг — и приложение с электронными документами, и данными о человеке из реестров. На портале доступно несколько десятков услуг. Полный перечень — здесь.
С начала 2021 года в Украине планировался полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в систему Минздрава eHealth. Ранее в Минздраве указывали, что планируют запустить пилотный проект е больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда.