В Украине запустили автоматическую регистрацию бизнеса

Цитата

“Сегодня вместе с Минцифрой и нашими международными партнерами мы делаем этот революционный шаг запускаем автоматическую регистрацию ФЛП в Украине. Теперь сама регистрация будет занимать всего несколько секунд, все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр”, — сказал Орлов.

Детали

По словам заместителя министра, именно такие услуги как автоматическая регистрация ФЛП должны стать новым цифровым стандартом в Украине.

“Мы уже вышли из бета-теста, и каждый желающий может присоединиться к этому процессу и осуществить регистрацию ФЛП собственноручно, получив эту услугу”, — добавил он.

Что было раньше

В Минцифры в январе анонсировали ряд новых цифровых продуктов в “Дие”. Среди них — автоматическая регистрация бизнеса — автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн.

Дополнение

“Дия” функционирует как портал — онлайн-сервис государственных услуг — и приложение с электронными документами, и данными о человеке из реестров. На портале доступно несколько десятков услуг. Полный перечень — здесь.



С начала 2021 года в Украине планировался полноценный запуск е-больничных с полной интеграцией в систему Минздрава eHealth. Ранее в Минздраве указывали, что планируют запустить пилотный проект е больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда.