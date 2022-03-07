В Україні запускають національний роумінг: що це і як працюватиме

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 5346 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 17178 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 67783 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 131553 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 156830 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206578 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198656 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186274 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157574 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118968 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 56188 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 58677 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 51957 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 55120 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 52687 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 13950 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 211719 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 336255 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 593767 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 535659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 60217 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100786 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127797 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150296 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163416 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні запускають національний роумінг: що це і як працюватиме

В Україні запускають національний роумінг: що це і як працюватиме

Київ • УНН

 • 148266 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні планують запустити національний роумінг. Як повідомили у Держспецзв’язку, якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів, передає УНН.

Деталі

Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Як підключитись до мережі іншого оператора. Всі пункти обов'язкові:

Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Нагадаємо

Раніше Держспецзв’язку повідомляла, що абоненти у яких не достатньо коштів на рахунку зможуть користуватися послугами. Така опція доступна на час війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07