В Україні запускають національний роумінг: що це і як працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні планують запустити національний роумінг. Як повідомили у Держспецзв’язку, якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів, передає УНН.
Деталі
Тестовий національний роумінг запускають оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
Як підключитись до мережі іншого оператора. Всі пункти обов'язкові:
Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.
Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.
Нагадаємо
Раніше Держспецзв’язку повідомляла, що абоненти у яких не достатньо коштів на рахунку зможуть користуватися послугами. Така опція доступна на час війни.