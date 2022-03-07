В Украине запускают национальный роуминг: что это и как будет работать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине планируют запустить национальный роуминг. Как сообщили в Госспецсвязи, если сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов, передает УНН.
Детали
Тестовый национальный роуминг запускают операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.
Как подключиться к сети другого оператора. Все пункты обязательны:
Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключения) - Оператор
на iOS: Настройки - Сотовые данные - Выбор сети
Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
Проверить возможность исходящего звонка, SMS
Раз в день старайтесь вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Напомним
Ранее в Госспецсвязи сообщала, что абоненты у которых не достаточно средств на счете смогут пользоваться услугами. Такая опция доступна на время войны.