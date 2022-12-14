В Україні запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22831 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 55684 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 94253 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144850 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 169604 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 346718 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219962 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193510 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329711 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459074 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 41394 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 35504 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 26705 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 33331 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 35597 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 346717 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329708 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546957 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677558 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77569 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114651 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199677 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225687 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218699 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

В Україні запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати

В Україні запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати

Київ • УНН

 • 862113 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Від 14 грудня в Україні запроваджується новий алгоритм реєстрації транспортних засобів. Про це повідомляє портал МВС, інформує УНН.

Цитата

“14 грудня набувають чинності дві постанови Кабінету міністрів України № 1019 та № 1299, які виокремлюють експертне дослідження з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Це відбувається з метою у майбутньому проводити реєстраційні дії з авто виключно онлайн”, — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Деталі

Експертне дослідження завжди проводиться офлайн і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів. Його проводить Експертна служба МВС.

Мета експертного дослідження — визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів: виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують. Висновок експертної служби МВС є чинним 10 днів.

“Тепер таке дослідження треба проходити до того, як звернутися до адміністратора сервісного центру МВС за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу”, — додав він.

Експертний огляд авто необхідний у таких випадках:

  • перереєстрація авто на нового власника;
  • реєстрація вживаного авто, пригнаного з-за кордону;
  • відновлення техпаспорту, виданого до 1 вересня 2019 року (з цієї дати запрацювала оновлена база даних із фото авто);
  • перереєстрація авто у спадок, якщо техпаспорт видано до 1 вересня 2019 року.

Експертне дослідження при реєстрації авто не проводиться:

  • реєстрація нового транспортного засобу;
  • зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (і фізичні особи і юридичні особи);
  • зняття з обліку транспортного засобу або вибракування;
  • перереєстрація транспортного засобу після встановлення ГБО;
  • перереєстрація транспортного засобу через заміну, втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;
  • відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрованих після 1 вересня 2019;
  • отримання чи повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;
  • отримання або повернення тимчасового реєстраційного талона;
  • перереєстрація транспортного засобу після встановлення чи зняття світлових сигнальних пристроїв;
  • реєстрація транспортного засобу зв’язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.

Доповнення

З 14 грудня у застосунку “Дія” можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96