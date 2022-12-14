В Україні запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Від 14 грудня в Україні запроваджується новий алгоритм реєстрації транспортних засобів. Про це повідомляє портал МВС, інформує УНН.
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“14 грудня набувають чинності дві постанови Кабінету міністрів України № 1019 та № 1299, які виокремлюють експертне дослідження з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Це відбувається з метою у майбутньому проводити реєстраційні дії з авто виключно онлайн”, — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Деталі
Експертне дослідження завжди проводиться офлайн і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів. Його проводить Експертна служба МВС.
Мета експертного дослідження — визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів: виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують. Висновок експертної служби МВС є чинним 10 днів.
“Тепер таке дослідження треба проходити до того, як звернутися до адміністратора сервісного центру МВС за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу”, — додав він.
Експертний огляд авто необхідний у таких випадках:
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- перереєстрація авто на нового власника;
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- реєстрація вживаного авто, пригнаного з-за кордону;
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- відновлення техпаспорту, виданого до 1 вересня 2019 року (з цієї дати запрацювала оновлена база даних із фото авто);
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- перереєстрація авто у спадок, якщо техпаспорт видано до 1 вересня 2019 року.
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Експертне дослідження при реєстрації авто не проводиться:
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- реєстрація нового транспортного засобу;
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- зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (і фізичні особи і юридичні особи);
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- зняття з обліку транспортного засобу або вибракування;
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- перереєстрація транспортного засобу після встановлення ГБО;
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- перереєстрація транспортного засобу через заміну, втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;
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- відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрованих після 1 вересня 2019;
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- отримання чи повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;
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- отримання або повернення тимчасового реєстраційного талона;
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- перереєстрація транспортного засобу після встановлення чи зняття світлових сигнальних пристроїв;
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- реєстрація транспортного засобу зв’язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.
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Доповнення
З 14 грудня у застосунку “Дія” можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.