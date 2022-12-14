В Україні запроваджено нові правила реєстрації авто: що потрібно знати

Цитата



“14 грудня набувають чинності дві постанови Кабінету міністрів України № 1019 та № 1299, які виокремлюють експертне дослідження з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Це відбувається з метою у майбутньому проводити реєстраційні дії з авто виключно онлайн”, — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.



Деталі



Експертне дослідження завжди проводиться офлайн і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів. Його проводить Експертна служба МВС.

Мета експертного дослідження — визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів: виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують. Висновок експертної служби МВС є чинним 10 днів.

“Тепер таке дослідження треба проходити до того, як звернутися до адміністратора сервісного центру МВС за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу”, — додав він.

Експертний огляд авто необхідний у таких випадках:



перереєстрація авто на нового власника;



реєстрація вживаного авто, пригнаного з-за кордону;



відновлення техпаспорту, виданого до 1 вересня 2019 року (з цієї дати запрацювала оновлена база даних із фото авто);



перереєстрація авто у спадок, якщо техпаспорт видано до 1 вересня 2019 року.



Експертне дослідження при реєстрації авто не проводиться:



реєстрація нового транспортного засобу;



зміна анкетних даних власника у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (і фізичні особи і юридичні особи);



зняття з обліку транспортного засобу або вибракування;



перереєстрація транспортного засобу після встановлення ГБО;



перереєстрація транспортного засобу через заміну, втрату номерного знаку або закріплення індивідуального номерного знаку;



відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрованих після 1 вересня 2019;



отримання чи повернення реєстраційних документів для виїзду за кордон;



отримання або повернення тимчасового реєстраційного талона;



перереєстрація транспортного засобу після встановлення чи зняття світлових сигнальних пристроїв;



реєстрація транспортного засобу зв’язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу.



Доповнення

З 14 грудня у застосунку “Дія” можна буде оформити посвідчення водія та зареєструвати авто.