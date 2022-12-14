В Украине введены новые правила регистрации авто: что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 14 декабря в Украине вводится новый алгоритм регистрации транспортных средств. Об этом сообщает портал МВД, информирует УНН.
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“14 декабря вступают в силу два постановления Кабинета министров Украины № 1019 и № 1299, которые выделяют экспертное исследование по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Это происходит с целью в будущем проводить регистрационные действия по авто исключительно онлайн”, — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.
Детали
Экспертное исследование всегда проводится офлайн и включает в себя осмотр транспортного средства и сверку информации о транспортном средстве, внесенной в регистрационные документы. Его проводит экспертная служба МВД.
Цель экспертного исследования — определение подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов: выявление фактов уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов транспортных средств, подделка сопровождающих их регистрационных документов. Заключение экспертной службы МВД действует 10 дней.
“Теперь такое исследование нужно проходить до того, как обратиться к администратору сервисного центра МВД за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства”, — добавил он.
Экспертный осмотр авто необходим в следующих случаях:
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- перерегистрация авто на нового владельца;
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- регистрация подержанного авто, пригнанного из-за границы;
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- восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 (с этой даты заработала обновленная база данных по фото авто);
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- перерегистрация авто в наследство, если техпаспорт выдан до 1 сентября 2019 года.
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Экспертное исследование при регистрации авто не проводится:
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- регистрация нового транспортного средства;
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- изменение анкетных данных владельца в свидетельстве о регистрации транспортного средства (и физические лица и юридические лица);
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- снятие с учета транспортного средства или выбраковка;
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- перерегистрация транспортного средства после установки ГБО;
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- перерегистрация транспортного средства из-за замены, утраты номерного знака или закрепления индивидуального номерного знака;
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- восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства зарегистрированных после 1 сентября 2019 г.;
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- получение или возврат регистрационных документов для выезда за границу;
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- получение или возврат временного регистрационного талона;
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- перерегистрация транспортного средства после установки или снятия световых сигнальных устройств;
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- регистрация транспортного средства связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга.
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Дополнение
С 14 декабря в приложении “Дия” можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.