В Украине введены новые правила регистрации авто: что нужно знать

ukru
Эксклюзив
16:00 • 62283 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 123678 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 129416 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108753 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103129 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 88877 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110818 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136037 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122974 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136712 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 34912 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129585 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115501 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72441 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 64588 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227053 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257613 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196027 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201479 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236847 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72441 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115501 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118625 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126188 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141332 просмотра
Актуальное
В Украине введены новые правила регистрации авто: что нужно знать

В Украине введены новые правила регистрации авто: что нужно знать

Киев • УНН

 • 862112 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 14 декабря в Украине вводится новый алгоритм регистрации транспортных средств. Об этом сообщает портал МВД, информирует УНН.

Цитата

“14 декабря вступают в силу два постановления Кабинета министров Украины № 1019 и № 1299, которые выделяют экспертное исследование по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Это происходит с целью в будущем проводить регистрационные действия по авто исключительно онлайн”, — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Детали

Экспертное исследование всегда проводится офлайн и включает в себя осмотр транспортного средства и сверку информации о транспортном средстве, внесенной в регистрационные документы. Его проводит экспертная служба МВД.

Цель экспертного исследования — определение подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов: выявление фактов уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов транспортных средств, подделка сопровождающих их регистрационных документов. Заключение экспертной службы МВД действует 10 дней.

“Теперь такое исследование нужно проходить до того, как обратиться к администратору сервисного центра МВД за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства”, — добавил он.

Экспертный осмотр авто необходим в следующих случаях:

  • перерегистрация авто на нового владельца;
  • регистрация подержанного авто, пригнанного из-за границы;
  • восстановление техпаспорта, выданного до 1 сентября 2019 (с этой даты заработала обновленная база данных по фото авто);
  • перерегистрация авто в наследство, если техпаспорт выдан до 1 сентября 2019 года.

Экспертное исследование при регистрации авто не проводится:

  • регистрация нового транспортного средства;
  • изменение анкетных данных владельца в свидетельстве о регистрации транспортного средства (и физические лица и юридические лица);
  • снятие с учета транспортного средства или выбраковка;
  • перерегистрация транспортного средства после установки ГБО;
  • перерегистрация транспортного средства из-за замены, утраты номерного знака или закрепления индивидуального номерного знака;
  • восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства зарегистрированных после 1 сентября 2019 г.;
  • получение или возврат регистрационных документов для выезда за границу;
  • получение или возврат временного регистрационного талона;
  • перерегистрация транспортного средства после установки или снятия световых сигнальных устройств;
  • регистрация транспортного средства связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга.

Дополнение

С 14 декабря в приложении “Дия” можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы