В Україні запрацював Державний дорожній фонд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня розпочинає свою роботу Дорожній фонд. Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"З 1 січня розпочинає свою роботу Дорожній фонд. Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року - це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей більше 14 млрд грн", - написав він.
Міністр зазначив, що з 1 січня Укравтодор відповідатиме лише за 50 тис. км автошляхів, інші 120 тис. км передаються на обласний рівень з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.
"Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ. В Україні з першого дня 2018 року розпочав роботу Державний дорожній фонд", - наголосив Омелян.
Нагадаємо, закон про Держбюджет на 2018 рік набув чинності.