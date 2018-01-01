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В Украине заработал Государственный дорожный фонд

Киев • УНН

 • 17620 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

В Украине заработал Государственный дорожный фонд

"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирования. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн", - написал он.

Министр отметил, что с 1 января Укравтодор будет отвечать только за 50 тыс. км автодорог, другие 120 тыс. км передаются на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев. В Украине с первого дня 2018 начал работу Государственный дорожный фонд", - отметил Омелян.

Напомним, закон о Госбюджете на 2018 вступил в силу.

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