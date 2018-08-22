В Україні запрацювала Морська адміністрація
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні розпочала роботу Державна служба морського та річкового транспорту України, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
“22 серпня 2018 року уряд прийняв рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови КМУ від 6 вересня 2017 року № 1095”, — сказано у повідомленні.
Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті.
Головою Держслужби морського та річкового транспорту призначено Дмитра Петренка.
Нагадаємо, уряд України збирається запропонувати молдовській стороні підписати найближчим часом Міжурядову угоду й розпочати будівництво моста через річку Дністер до Молдови.