В Украине заработала Морская администрация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине начала работу Государственная служба морского и речного транспорта Украины, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.
“22 августа 2018 года правительство приняло решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением КМУ от 6 сентября 2017 года № 1095”, — говорится в сообщении.
Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления государственного надзора (контроля) за безопасностью на морском и речном транспорте.
Главой Госслужбы морского и речного транспорта назначен Дмитрий Петренко.
Напомним, правительство Украины собирается предложить молдавской стороне подписать в ближайшее время Межправительственное соглашение и начать строительство моста через реку Днестр в Молдову.