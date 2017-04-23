В Україні залишаються знеструмленими 71 населений пункт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На сьогодні знеструмленим залишається 71 населений пункт в Одеські (54 населених пункти), в Дніпропетровській (16 населених пунктів) та у Харківській області (1 населений пункт). Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Станом на 7 год. 23 квітня залишаються знеструмленими 71 населений пункт у трьох областях, а саме: Одеській – 54 н.п., Дніпропетровській – 16 н.п., Харківській – 1н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає", - йдеться в повідомленні
Окрім того, через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.
"Продовжуються роботи з відновлення електропостачання та розпилювання повалених дерев у населених пунктах. До ліквідації наслідків негоди залучено 3 тис. 133 чол. та 812 од. тех., у тому числі від ДСНС 284 од. тех. та 921 чол. особового складу", - також зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 квітня через негоду в Україні було знеструмлено було 229 населених пунктів.