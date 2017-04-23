В Украине остаются обесточенными 71 населенный пункт

"По состоянию на 7 ч. 23 апреля остаются обесточенными 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской - 54 н.п., Днепропетровской - 16 н.п., Харьковской - 1н.п. бригады облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет ", - говорится в сообщении

Кроме того, из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г.. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах. К ликвидации последствий непогоды привлечено 3 тыс. 133 чел. И 812 ед. Тех., В том числе от ДСНС 284 ед. Тех. И 921 чел. Личного состава", - также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 22 апреля из-за непогоды в Украине были обесточены было 229 населенных пунктов .