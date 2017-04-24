В Україні залишаються знеструмленими 40 населених пунктів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Внаслідок погіршення погодних умов через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач 18 квітня сталося знеструмлення населених пунктів у декількох областях України, передає УНН з посиланням на прес-слкжбу ДСНС.
“Станом на 18 год. 23 квітня залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській — 32 н.п., Дніпропетровській — 8 н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає”, — йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, що через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.
“Продовжуються роботи по відновлення електропостачання та розпилювання повалених дерев у населених пунктах”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, станом на 7 ранку 23 квітня знеструмленим залишився 71 населений пункт в Одеські (54 населених пункти), в Дніпропетровській (16 населених пунктів) та у Харківській області (1 населений пункт).