В Украине остаются обесточенными 40 населенных пунктов - ГСЧС

“По состоянию на 18 час. 23 апреля остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской — 32 н.п., Днепропетровской — 8 н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г.Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

“Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, по состоянию на 7 утра 23 апреля обесточенным остался 71 населенный пункт в Одесской (54 населенных пункта), в Днепропетровской (16 населенных пунктов) и в Харьковской области (1 населенный пункт).