В Україні зафіксували рекорд за кількістю викликів “швидкої” за добу

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"10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу. На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, передусім це пов’язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19. Він наголосив, що водночас звертатись за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів.

“Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності, варто одразу телефонувати на 103. Зокрема підставами для виклику "швидкої“ є сатурація менше 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан”, — наголосив Ляшко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,55 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 жовтня, — понад 8,8 тисячі, зменшення проти показника днем раніше, традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2,6 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.