В Украине зафиксировали рекорд по количеству вызовов "скорой" за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Количество обращений по номеру "103" достигло накануне рекордного показателя - более 44 000 вызовов за сутки. Об этом сообщается на сайте Минздрава, пишет УНН.
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"10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордного показателя - более 44 000 вызовов за сутки. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов", - говорится в сообщении.
Детали
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, прежде всего это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19. Он отметил, что в то же время обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.
"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности, стоит сразу звонить на 103. В частности основаниями для вызова "скорой" является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - отметил Ляшко.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,55 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 октября - более 8,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что меньше, чем накануне.