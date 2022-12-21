В Україні зафіксували першу в цьому сезоні смерть від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні зареєстрували першу смерть внаслідок грипу цього сезону. Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ, інформує УНН.
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«Протягом звітного тижня, з 5 по 11 грудня, на ГРВІ захворіли 122 829 осіб, із них 54,7% - діти віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР», - ідеться у повідомленні.
За тиждень проти грипу вакцинувалася 15 958 осіб, а з початку епідемічного сезону - 57 399.
Довідка
Грип - це гостра респіраторна вірусна інфекція, що вражає в більшості випадків верхні дихальні шляхи, і забезпечує одночасну інтоксикацію всього організму. Це гостра форма захворювання, що відрізняється підвищеним отруєнням організму, закладенням носа і кашлем з ураженням бронхів. Вірус може давати важкі ускладнення на інші системи організму.
Доповнення
У Києві з 5 по 11 грудня зареєстрували 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Це на 20,6% більше, ніж тижнем раніше, з 28 листопада по 4 грудня.