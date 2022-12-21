В Украине зафиксировали первую в этом сезоне смерть от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине зарегистрировали первую смерть в результате гриппа в этом сезоне. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, информирует УНН.
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«В течение отчетной недели, с 5 по 11 декабря, на ОРВИ заболели 122 829 человек, из них 54,7% - дети в возрасте до 17 лет. Зарегистрирован один летальный случай в результате гриппа, подтвержденный методом ПЦР», - говорится в сообщении.
За неделю против гриппа вакцинировалось 15 958 человек, а с начала эпидемического сезона – 57 399.
Справка
Грипп - это острая респираторная вирусная инфекция, поражающая в большинстве случаев верхние дыхательные пути, и обеспечивающая одновременную интоксикацию всего организма. Это острая форма заболевания, отличающаяся повышенным отравлением организма, закладыванием носа и кашлем с поражением бронхов. Вирус может давать тяжелые осложнения на другие системы организма.
Дополнение
В Киеве с 5 по 11 декабря зарегистрировали 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Это на 20,6% больше, чем неделей ранее, с 28 ноября по 4 декабря.