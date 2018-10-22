В Україні зафіксовано новий спалах АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Чернігівській області. Про це повідомляє управління ДСНС України у Чернігівській області, передає УНН.
Зокрема зазначається, що падіж двох голів свиней було зафіксовано 20 жовтня у одному із приватних господарств смт Козелець.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
“Протягом 21.10.2018 року вилучено, умертвлено безкровним способом та утилізовано шляхом спалювання 23 голови свиней (всього утилізовано 35 голів)”, — розповіли в управлінні.
Нагадаємо, що чума свиней цього року вже вразила 10 країн ЄС.
В Україні з початку року було зафіксовано вже понад 120 випадків зараження тварин.
За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія вірусу АЧС в країні позначилась на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50% — 60% протягом останніх півтора років.
Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.