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В Україні зафіксовано новий спалах АЧС

В Україні зафіксовано новий спалах АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Чернігівській області. Про це повідомляє управління ДСНС України у Чернігівській області, передає УНН.

Зокрема зазначається, що падіж двох голів свиней було зафіксовано 20 жовтня у одному із приватних господарств смт Козелець.

Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

“Протягом 21.10.2018 року вилучено, умертвлено безкровним способом та утилізовано шляхом спалювання 23 голови свиней (всього утилізовано 35 голів)”, — розповіли в управлінні.

Нагадаємо, що чума свиней цього року вже вразила 10 країн ЄС.

В Україні з початку року було зафіксовано вже понад 120 випадків зараження тварин.

За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія вірусу АЧС в країні позначилась на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50% — 60% протягом останніх півтора років.

Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.

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