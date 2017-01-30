В Україні забруднено 20% земель – міністр екології
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України створив Координаційну раду із боротьби з деградацією земель та опустелюванням, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінприроди.
За попередніми підрахунками фахівців, водною та вітровою ерозією уражені близько 57 відсотків території країни, понад 12 відсотків земель страждають від підтоплення.
За різними критеріями забрудненими є близько 20 відсотків українських земель. Щороку фіксується майже 23 тисячі випадків зсувів. Внаслідок абразії руйнується до 60 відсотків узбережжя Азовського і Чорного морів та 41 відсоток берегової лінії дніпровських водосховищ.
Понад 150 тисяч гектарів земель порушені внаслідок гірничодобувної та інших видів діяльності. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.
Нагадаємо, за даними екологів, українські грунти забруднені небезпечними відходами, які впродовж тривалого часу не можуть утилізувати. Загалом в Україні накопичено вже понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Три роки на їх утилізацію кошти не виділялись, фінансування цієї сфери у 2017 році досі залишається під питанням.