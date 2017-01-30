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В Украине загрязнено 20% земель - министр экологии

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины создал Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По предварительным подсчетам специалистов, водной и ветровой эрозией поражены около 57 процентов территории страны, более 12 процентов земель страдают от подтопления.

По различным критериям загрязненными являются около 20 процентов украинских земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тыс. случаев оползней. Вследствие абразии разрушается до 60 процентов побережья Азовского и Черного морей и 41 процент береговой линии днепровских водохранилищ.

Более 150 тыс. гектаров земель нарушены в результате горнодобывающей и других видов деятельности. Количество подземных и поверхностных карстопроявления составляет около 27 тыс.

Напомним, по данным экологов, украинские почвы загрязнены опасными отходами, которые на протяжении длительного времени не могут утилизировать. Всего в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов. Три года на их утилизацию средства не выделялись, финансирование этой сферы в 2017 году до сих пор остается под вопросом.

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