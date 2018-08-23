В Україні заборонили один зі знеболювальних препаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування знеболювального препарату "Ренальган-Біолік". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засібу "Ренальган-Біолік" розчин для ін'єкцій 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, № 10 у пачці українського виробництва", - сказано у документі.
Додамо, що даний препарат використовується для симптоматичного лікування больового синдрому при спазмах гладкої м’язової тканини внутрішніх органів.
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Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "ТРОМБО ААС" через невідповідність медичних зразків українському законодавству.
В Україні заборонили "Фенобарбітал” порошок серії РВТ/1718058 індійського виробництва, через невідповідність показника "Розчинність".