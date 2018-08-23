В Украине запретили один из обезболивающих препаратов

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ренальган-Биолик" раствор для инъекций 2 мл или 5 мл в ампулах №5, № 10 в пачке украинского производства", - сказано в документе.



Добавим, что данный препарат используется для симптоматического лечения болевого синдрома при спазмах гладкой мышечной ткани внутренних органов.



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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.



Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

В Украине запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствие показателя "Растворимость".