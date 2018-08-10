В Україні заборонили ліки проти остеохондрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні заборонили продаж, зберігання та реалізацію лікарського засобу Structum 500mg, 60 kapsulek, який був провезений на територію нашої країни з порушеннями законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Усі аптеки мають знищити даний препарат або повернути його виробникові.
Також в Україні заборонили ліки проти тиску через можливі канцерогени.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом".
Антибактеріальний препарат "Офлоксин" потрапив під тимчасову заборону Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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