В Украине запретили лекарство против остеохондроза
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине запретили продажу, хранение и реализацию лекарственного средства Structum 500mg, 60 kapsulek, который был провезен на территорию нашей страны с нарушениями законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должна уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Также в Украине запретили лекарства против давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВД/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость".