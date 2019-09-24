В Україні за рік викрали 6,5 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. За 2018 рік в Україні було викрадено 6 500 автомобілів. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"У 2016 році було зафіксовано 12 105 викрадень авто. Повірте, левову частку цих автомобілів не повернули потерпілим. А у 2018 році ми закрили 6 500 викрадень автомобілів", - сказав Князєв.
Водночас, згідно з оприлюдненими на пресконференції даними поліції, було 3 608 викрадень автомобілів за вісім місяців цього року.
Нагадаємо, найчастіше автомобілі викрадають зі стихійних автостоянок, а ось місцями відстою можуть слугувати і парковки багатоповерхівок.
Також нагадаємо, у поліції розповіли, у яких областях найчастіше викрадають автомобілі.