В Україні за рік вартість батону зросла на 22% - експерт

"У середньому по країні зростання вартості батону за рік вагою 500 г склало 22%. У залежності від регіону його ціна підвищилась від 12% до 34%. Найбільше ціна за рік зросла на Київщині – на 34%", - написав Дорошенко.

Він зазначив, що найдорожчий батон вагою 500 г можна було придбати наприкінці грудня 2018 року в Львівській області – за 14,7 грн, а найдешевший на Полтавщині – за 10,6 грн.



Крім того, Дорошенко розповів про динаміку росту цін на батон по регіонах, від найбільшого зростання до найменшого.

Таким чином, найбільше зростання вартості відбулося у Київській (на 34%, або 3 грн), Івано-Франківській (на 31%, або 3,1 грн), Луганській (на 31%, або 3 грн) та Волинській (на 29%, або 3,1 грн) областях.



Найменше зростання вартості батону спостерігається у Сумській (на 16%, або 1,8 грн), Тернопільській (на 16%, або 1,7 грн), Запорізькій (на 15%, або 1,6 грн), Дніпропетровській (на 13%, або 1,4 грн) та Полтавській (на 12%, або 1,1 грн) областях.



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