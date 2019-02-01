В Украине за год стоимость батона выросла на 22% - эксперт

"В среднем по стране рост стоимости батона в год весом 500 г составил 22%. В зависимости от региона его цена повысилась от 12% до 34%. Больше всего цена за год выросла в Киевской области - на 34%", - написал Дорошенко.

Он отметил, что самый дорогой батон весом 500 г можно было приобрести в конце декабря 2018 года в Львовской области - по 14,7 грн, а самый дешевый в Полтавской области - за 10,6 грн.



Кроме того, Дорошенко рассказал о динамике роста цен на батон по регионам, от большого роста до малого.

Таким образом, наибольший рост стоимости произошел в Киевской области (на 34%, или 3 грн), Ивано-Франковской (на 31%, или 3,1 грн), Луганской (на 31%, или 3 грн) и Волынской (на 29% или 3,1 грн) областях.



Наименьший рост стоимости батона наблюдается в Сумской (на 16%, или 1,8 грн), Тернопольской (на 16%, или 1,7 грн), Запорожской (на 15%, или 1,6 грн), Днепропетровской (на 13% или 1,4 грн) и Полтавской (на 12%, или 1,1 грн) областях.



Как сообщал УНН, эксперт рассказал, как изменились цены на украинское сало.