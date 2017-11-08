В Україні за добу сталося 116 пожеж

У житловому секторі сталось 63 пожежі, три - у виробничій сфері та шістнадцять - у транспорті. Внаслідок пожеж загинуло п'ятеро осіб, двоє постраждали та чотирьох було врятовано.

Усього з початку року сталось понад 76 тисяч пожеж. Загинуло майже 1,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, ДСНС наполегливо закликає уряд та нардепів скасувати мораторій на перевірки бізнесу через різке збільшення кількості пожеж в Україні. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити вчасно.

Через опір власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду за дозволом на проведення перевірки.

Проти мораторію виступають також в Мінприроди. Ековідомство не може перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами через дії мораторію. Як наслідок, в регіонах з небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому перешкодити.

Держпродпотребслужба в свою чергу заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою. А в МЕРТ відзначають, що на сьогодні на мораторій скаржаться як споживачі, так і бізнес.