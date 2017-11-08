В Украине за сутки произошло 116 пожаров

В жилом секторе произошло 63 пожара, три - в производственной сфере и шестнадцать - в транспорте. В результате пожаров погибли пять человек, двое пострадали и четверо были спасены.

Всего с начала года произошло более 76 тыс. пожаров. Погибло почти 1,5 тыс. человек.

Напомним, ГСЧС настоятельно призывает правительство и нардепов отменить мораторий на проверки бизнеса из-за резкого увеличения количества пожаров в Украине. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить срок.

Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд за разрешением на проведение проверки.

Против моратория выступают также в Минприроды. Эковедомство не может проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами из-за действия моратория. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.

Госпродпотребслужба в свою очередь заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью. А в МЭРТ отмечают, что сегодня на мораторий жалуются как потребители, так и бизнес.