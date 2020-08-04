В Україні за добу на COVID-19 захворіли 73 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 73 дитини та 66 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіла 1061 особа. З них 73 дитини, а також 66 медичних працівників. Було госпіталізовано 250 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 26 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 737 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 74 тис. 219 людей. З них 5236 дітей, а також 8865 медичних працівників", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 40 тис. 613 пацієнтів, а летальних випадків 1764.
"За попередню добу загалом було здійснено 29 тис. 542 тестування. Із них 14 тис. 140 досліджень методом ПЛР, а також 15 тис. 402 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 74,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1061.