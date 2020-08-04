В Украине за сутки COVID-19 заболели 73 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 73 ребенка и 66 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболел 1061 человек. Из них 73 ребенка, а также 66 медицинских работников. Были госпитализированы 250 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 26 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 737 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 74 тыс. 219 человек. Из них 5236 детей, а также 8865 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 40 тыс. 613 пациентов, а летальных случаев 1764.
"За минувшие сутки в целом было совершено 29 тыс. 542 тестирования. Из них 14 тыс. 140 исследований методом ПЦР, а также 15 тыс. 402 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине выявлено уже более 74,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1061.