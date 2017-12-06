В Україні з початку року зафіксовано 140 випадків АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні протягом другого півріччя 2017 року зафіксований 41 випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) серед домашніх свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
У Службі відзначили, що в другому півріччі поточного року збільшилася кількість виявлення випадків АЧС в дикій фауні (17 випадків).
Всього протягом 2017 року в Україні зафіксовано 140 випадків АЧС, з них 111 - серед домашніх свиней, 24 - серед диких і 5 - інфікованих об'єктів.
Як повідомляв УНН, через АЧС Білорусь обмежила ввезення свиней вже з чотирьох областей України.
За підрахунками профільних асоціацій, збитки від поширення африканської чуми вже перевищують 1 млрд грн.
У Верховній Раді, тим часом, переконані, що контролюючі органи не вживають належних заходів для боротьби з епідемією і захисту інтересів фермерів.