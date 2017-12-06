В Украине с начала года зафиксированы 140 случаев АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине в течение второго полугодия 2017 г. зафиксирован 41 случай заболевания африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
В Службе отметили, что во втором полугодии текущего года увеличилось количество выявления случаев АЧС в дикой фауне (17 случаев).
Всего в течение 2017 г. в Украине зафиксировано 140 случаев АЧС, из них 111 — среди домашних свиней, 24 — среди диких и 5 — инфицированных объектов.
Как сообщал УНН, по причине АЧС Беларусь ограничила ввоз свиней уже из четырех областей Украины.
По подсчетам профильных ассоциаций, убытки от распространения африканской чумы уже превышают превышают 1 млрд грн.
В Верховной Раде, тем временем, убеждены, что контролирующие органы не предпринимают надлежащих мер для борьбы с эпидемией и защиты интересов фермеров.