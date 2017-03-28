В Україні з початку квітня очікується 15-20 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В усіх регіонах України з 1 квітня очікується 15-20 градусів тепла. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру у Facebook, передає УНН.
“А тим часом до нас наближається по-справжньому весняне тепло! Взуваємо туфлі, ховаємо теплі куртки! 15-20 градусів по всій Україні починаючи з 1 квітня. На додачу, погода в країні буде переважно сухою та сонячною!” — йдеться у повідомленні.
Водночас в Укргідрометцентрі додали, що, за сьогоднішніми даними, з 6 квітня почне дощити і температура дещо знизиться.
Як повідомляв УНН, низька температура повітря в Україні протримається до вихідних.