В Украине с начала апреля ожидается 15-20 градусов тепла

“А тем временем к нам приближается по-настоящему весеннее тепло! Обуваем туфли, прячем теплые куртки! 15-20 градусов по всей Украине, начиная с 1 апреля. В дополнение, погода в стране будет преимущественно сухой и солнечной!” — говорится в сообщении.

В то же время в Укргидрометцентре добавили, что, по сегодняшним данным, с 6 апреля начнет идти дождь и температура несколько снизится.

Как сообщал УНН, низкая температура воздуха в Украине продержится до выходных.