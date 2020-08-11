В Україні з COVID-19 госпіталізовано 5549 осіб - Степанов

"Сьогодні на ранок у стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовано 5549 осіб, а якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня – це 3912 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які перебувають у наших лікарнях і лікуються від COVID-19. Ця кількість збільшується кожного дня. Вже третій день поспіль лікарні Львівської області заповнені більш ніж на 50%, мова йде про ліжка, виділені для лікування хворих на COVID-19… Ми почали розгортати "другу хвилю" лікарень", - сказав міністр.

З його слів, "друга хвиля" лікарень є потужною, там передбачено близько 10 тисяч ліжок.

"В той же час, ми повинні розуміти, що, скільки б ми не передбачили, все одно є певна межа. Саме тому у нас це викликає велике занепокоєння, саме тому ми говоримо про дуже напружену ситуацію з розвитком COVID-19", - зазначив Степанов.

Як повідомлялося в УНН, на Львівщині через велику заповненість ліжок "першої хвилі", розпочали розгортати лікарні "другої хвилі".