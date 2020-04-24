В Україні ярими культурами вже засіяли 7,8 млн гектар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 23 квітня аграрї засіли ярими культурами 7,8 млн гектар землі, що становить 52% від запланованих площ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“Незважаючи на посушливі погодні умови та дефіцит вологи, аграрії за тиждень (з 16 по 23 квітня) посіяли ще 3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Так, станом на 23 квітня польові роботи проведені на площі 7,8 млн га, що становить 52% до прогнозу (15,3 млн га). Хід весняної посівної демонструє позитивну динаміку”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, посіяно:
· ярої пшениці — 119 тис. га із прогнозованих 132,5 тис. га;
· ярого ячменю — 1 млн 73 га із 1,1 млн га;
· кукурудзи — 2,4 млн га із 5,4 млн га;
· цукрових буряків — 199,8 тис. га із 209 тис. га;
· соняшнику — 3,2 млн га із 6,2 млн га;
· сої — 237 тис. га з прогнозованих 1,4 млн га.
“Найбільший приріст площ за тиждень відбувся за рахунок посіву кукурудзи +1,4 млн га та соняшнику 1,2 млн га. Лідерами за темпами сівби цього тижня були агровиробники Миколаївської (+314 тис. га), Полтавської (+274 тис. га) та Кіровоградської (+257 тис. га), Одеської (+247 тис. га) та Запорізької (+218 тис. га) областей”, — йдеться у повідомленні.
За скоригованим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2020 році через дефіцит вологи та економічні чинники, зумовлені пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як повідомляв УНН раніше, українські аграрії засіяли ярими зерновими, зернобобовими та технічними культурами уже 18% від очікуваних площ — 2,7 млн га, зокрема, розпочато сівбу сої.