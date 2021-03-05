В Україні вже 1,384 млн випадків COVID-19, за добу - 10 155

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,384 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 4 березня, - другий день поспіль понад 10 тисяч, що є стрибком до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.