В Україні вже 1,384 млн випадків COVID-19, за добу - 10 155
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,384 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 4 березня, - другий день поспіль понад 10 тисяч, що є стрибком до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 355 осіб;
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- летальних випадків – 172;
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- одужало – 4 149 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 384 917 осіб;
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- одужало – 1 191 022 особа;
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- летальних випадків – 26 763;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 910 випадків;
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- Вінницька область – 816 випадків;
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- Волинська область – 277 випадків;
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- Дніпропетровська область – 497 випадків;
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- Донецька область – 334 випадки;
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- Житомирська область – 695 випадків;
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- Закарпатська область – 748 випадків;
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- Запорізька область – 163 випадки;
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- Івано-Франківська область – 737 випадків;
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- Київська область – 690 випадків;
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- Кіровоградська область – 69 випадків;
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- Луганська область – 50 випадків;
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- Львівська область – 646 випадків;
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- Миколаївська область – 209 випадків;
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- Одеська область – 372 випадки;
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- Полтавська область – 172 випадки;
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- Рівненська область – 198 випадків;
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- Сумська область – 238 випадків;
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- Тернопільська область – 394 випадки;
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- Харківська область – 566 випадків;
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- Херсонська область – 54 випадки;
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- Хмельницька область – 418 випадків;
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- Черкаська область – 204 випадки;
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- Чернівецька область – 561 випадок;
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- Чернігівська область – 137 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".