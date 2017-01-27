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В Україні вшанували пам'ять жертв Голокосту

В Україні вшанували пам'ять жертв Голокосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту сьогодні в Україні пройшли заходи по вшануванню загиблих, повідомляє УНН.

УНН відомо, що жалобні заходи пройшли у декількох обласних центрах. У різних регіонах брали участь у вшануванні представники влади, єврейської громади, містяни, школярі, журналісти. Також відбулась презентація книг на цю тематику у рамках вшанування жертв Голокосту у Кропивницькому і Миколаєві.

Так, у Кропивницькому організували мітинг-реквієм на території Великої хоральної синагоги. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим євреям, запалили свічку пам'яті та вшанували жертв Голокосту хвилиною мовчання. Після завершення мітингу тут відбулася презентація книги Василя Даценка “За те, що євреї” - видання про Голокост нa Кiровогрaдщинi. У книзі зібрані спогади людей про масові розстріли євреїв під час Другої світової війни. Також автор використав архівні матеріали, в яких йдеться про тортури та масові розстріли євреїв.

В Одесі очільники області, міста, родичі жертв трагедії, а також пересічні одесити взяли участь в покладанні квітів до пам'ятника жертв Голокосту у Прохорівському сквері. Після цього символічно запалили 6 свічок, як знак пам'яті трагічних подій періоду Другої світової війни.

У Миколаєві же відбулася акція "Шість мільйонів сердець" в рамках якої відбулася презентація книги "Праведники народів світу. Праведники України. Спасителі. Миколаївська область", зустріч зі свідками Голокосту в Україні, родичами Праведників Миколаївщини та членами єврейської громади Миколаївської області. Акція пройшла в приміщенні Общинного центру Миколаївськоі області.

В Ужгороді меморіальна церемонія відбулась біля пам'ятника жертвам Голокосту на площі Фенцика. Присутні залишили у підніжжя пам'ятника каміння пам'яті на знак вшанування жертв Голокосту.

У Львові щороку до пам’ятника жертвам Голокосту, який встановлений на місці колишнього гетто, приходить дедалі менше людей, передає кореспондент УНН. Адже все більше свідків, літніх осіб, відходять у вічний світ. Цього року понад півсотні людей прийшли схилити свої голови перед жертвами цієї трагедії і покласти квіти до підніжжя пам’ятника. Так, пам'ятні мітинги відбулися біля пам’ятника жертвам львівського гетто та біля пам’ятного каменя на місці колишнього Янівського концтабору. У роки радянсько-німецької війни в Галичині, за різними даними, загинуло близько 700 тисяч євреїв.

У Житомирі кілька десятків також прийшли до пам'ятника жертвам фашизму, аби вшанувати жертв Голокосту. Присутні поклали квіти до пам'ятника.

В Івано-Франківську вшанували пам’ять жертв Голокосту покладанням вінків та квітів до місць масового захоронення євреїв. Покладання квітів та символічного каміння відбулися на кладовищі в обласному центрі (по вулиці Ленкавського).

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