В Украине почтили память жертв Холокоста

УНН известно, что траурные мероприятия прошли в нескольких областных центрах. В разных регионах участвовали в чествовании представители власти, еврейской общины, горожане, школьники, журналисты. Также состоялась презентация книг на эту тематику в рамках чествования жертв Холокоста в Кропивницком и Николаеве.

Так, в Кропивницком организовали митинг-реквием на территории Большой хоральной синагоги. Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку погибшим евреям, зажгли свечу памяти и почтили жертв Холокоста минутой молчания. После завершения митинга здесь состоялась презентация книги Василия Даценко "За то, что евреи" - издание о Холокосте в Кировоградской области. В книге собраны воспоминания людей о массовых расстрелах евреев во время Второй мировой войны. Также автор использовал архивные материалы, в которых говорится о пытках и массовых расстрелах евреев.

В Одессе руководители области, города, родственники жертв трагедии, а также рядовые одесситы приняли участие в возложении цветов к памятнику жертв Холокоста в Прохоровском сквере. После этого символически зажгли 6 свечей, как знак памяти трагических событий периода Второй мировой войны.

В Николаеве же состоялась акция "Шесть миллионов сердец" в рамках которой состоялась презентация книги "Праведники народов мира. Праведники Украины. Спасители. Николаевская область", встреча со свидетелями Холокоста в Украине, родственниками Праведников Николаевской области и членами еврейской общины Николаевской области. Акция прошла в помещении общинного центра Миколаивськои области.

В Ужгороде мемориальная церемония состоялась у памятника жертвам Холокоста на площади Фенцика. Присутствующие оставили у подножия памятника камни памяти в знак памяти жертв Холокоста.

Во Львове ежегодно к памятнику жертвам Холокоста, который установлен на месте бывшего гетто, приходит все меньше людей, передает корреспондент УНН. Ведь все больше свидетелей, пожилых, уходят в вечный мир. В этом году более полусотни человек пришли склонить свои головы перед жертвами этой трагедии и возложить цветы к подножию памятника. Так, памятные митинги прошли у памятника жертвам львовского гетто и у памятного камня на месте бывшего Яновского концлагеря. В годы Великой Отечественной войны в Галиции, по разным данным, погибло около 700 000 евреев.

В Житомире несколько десятков также пришли к памятнику жертвам фашизма, чтобы почтить жертв Холокоста. Собравшиеся возложили цветы к памятнику.

В Ивано-Франковске почтили память жертв Холокоста возложением венков и цветов к местам массового захоронения евреев. Возложение цветов и символического камня состоялись на кладбище в областном центре (по улице Ленкавського).